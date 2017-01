Will e Carlton, reunion "Il principe di Bel-Air"

foto Da video Correlati Alfonso Ribeiro, in tv torna la "Carlton Dance"

"Principe di Bel-Air", sit-com cult anni '90 11:34 - Reunion in tv per i protagonisti de "Willy, il principe di Bel-Air". Ospiti del programma inglese "Graham Norton Show" Will Smith e il figlio Jaden hanno rappato insieme la sigla, ma le sorprese non sono finite qui. Sul palco li ha raggiunti anche Alfonso Ribeiro (che nella serie interpretava il ricco cugino Carlton) che si è esibito nella mitica Carlon Dance, per la gioia del pubblico presente.

Sulle note di "It's Not Unusual" di Tom Jones, l'attore Alfonso Ribeiro si è scatenato in pista, riproponendo i passi che l'hanno reso celebre in tutto il mondo. A seguirlo nella danza anche Will e Jadon Smith, che l'hanno guardato con aria di ammirazione e rispetto per l'intera performance.