Kardashian, arriva la porno parodia

Risate hard - A dare la notizia dello sfottò in salsa erotica della famiglia K. è la pornostar Kiara Mia che, per l'occasione, farà il suo debutto dietro la camera da presa. Nel film ci sarà spazio anche per un finto Ray J. che si “intrometterà” tra i personaggi di Kim e Kanye.

La socialite adesso sembra aver messo la testa a posto, complice la gravidanza che volge al termine. Kim non ha apprezzato la diffusione del film porno (quello vero) che la vedeva come protagonista tanto che ha chiesto e ottenuto un risarcimento milionario dalla casa di produzione "Vivid Entertainments" che ha distribuito la pellicola. C'è da scommettere che starlette non accetterà di buon grado neanche questa strumentalizzazione della sua immagine.