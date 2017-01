Lucy Lawless: "Xena potrebbe tornare"

foto Ap/Lapresse Correlati Xena, la principessa degli anni '90

Spartacus, un ritorno a suon di nudi 10:33 - Buone notizie per i fan di "Xena", serie tv cult degli anni '90. Lucy Lawless, dopo essersi immersa nella lussuria dell'antica Roma con "Spartacus", potrebbe tornare a vestire i panni dell'indomita Pricipessa guerriera, il personaggio che la rese celebre. "Ho ricevuto un'interessante chiamata da un tizio che vuole rinvigorire il marchio di Xena - ha cinguettato l'attrice su Twitter - Potrebbe iniziare qualcosa ragazzi".

Il personaggio di Xena e il suo rapporto con Olimpia (Renée O'Connor) hanno dato vita ad una serie di fantasie più o meno spinte sui possibili coinvolgimenti sessuali tra le due, ma l'attrice ha scherzosamente smentito l'ipotesi di una versione hsrd della serie: "Ci sono già un sacco di video a luci rosse su Xena quindi non toglietevi le mutande. Potrebbe tornare, ma in una forma diversa".



Senza badare alla scaramanzia la Lawless ha reso pubblico di avere ricevuto una "chiamata interessante da un tizio". Potrebbe trattarsi di un film (magari distribuito dall'azienda streaming Netflix), visto che qualche tempo fa l'attrice aveva dichiarato: "Una reunion potrebbe essere divertente. Il problema principale riguarda la proprietà dei diritti, l'azienda cinematografica non li detiene e gli altri non vogliono condividerli. Quando la questione si sbloccherà, forse sarò troppo vecchia per recitare quel ruolo".