Silvia di The Voice : "Voglio un figlio con Lisa"

foto Vanity Fair Correlati Silvia, regina grintosa di "The Voice"

Lacrime di Cocciante a The Voice 12:34 - Sul palco di "The Voice" ha convinto i giudici con la grinta e il talento, conquistandosi così un posto in finale. Ma Silvia la sua vittoria più grande l'ha già avuta, nell'istante in cui ha incontrato Lisa. Innamorate più che mai, le due sono pronte a mettere su famiglia: "Ci stiamo pensando - confessa Silvia a "Vanity Fair" - Quest'estate o al massimo l'anno prossimo proveremo ad avere un bambino". - Sul palco di "" ha convinto i giudici con la grinta e il talento, conquistandosi così un posto in finale. Ma, nell'istante in cui ha incontrato. Innamorate più che mai, le due sono pronte a mettere su famiglia: "Ci stiamo pensando - confessa Silvia a "Vanity Fair" - Quest'estate o al massimo l'anno prossimo".

"Ci siamo conosciute in un locale karaoke, era seduta al tavolo dietro il mio e io avevo quest'impulso di dovermi sempre girare. Ci siamo innamorate così, in due secondi netti - racconta Silvia - Io convivevo da sei anni e lei si stava separando dal marito. Iniziammo a vederci di nascosto fino al giorno in cui la lasciai la mia compagna. Andai con Lisa dai miei e dissi Scusate, se è possibile la amo più di voi".



La scoperta dell'omosessualità non fu facile per Silvia che a 18 anni, dopo la fine della relazione con una donna più grande di lei, tentò il suicidio. La famiglia cercò in tutti i modi di starle vicino: "Mio padre fu chiaro Mi basta che tu sia felice, ti devo vedere sempre ridere. Con mia madre invece ci volle più tempo, una volta mi disse So' periodi Silvia, poi passa. No? Le risposi No mamma, non so' periodi. E non passa".



Mentre si prepara alla finale, la concorrente di "The Voice" pensa anche all'altro importante progetto della sua vita, diventare mamma: "Proveremo ad avere un bambino. Vorrei lo facesse lei. Potrei seguirla, dopo".