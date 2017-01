Cynthia Nixon: "L'amore non dipende dai soldi"

, l'avvocato Miranda Hobbes, in, interviene sul "New York Times" e spiega di essere molto orgogliosa di quello che lo show ha fatto per le donne precisando, però, che all'inizio non le piaceva il modo in cui erano collegati amore e denaro. Ricordando la proiezione del primo film a Londra, spiega: "Ho scoperto che è devastante quello che le donne del pubblico pensano sia il vero amore".

Nell'intervista, l'attrice ha ricordato di essersi scoraggiata quando il pubblico ha applaudito, durante l'episodio in cui Mr. Big mostra a Carrie l'armadio che aveva costruito apposta per lei, e di aver pensato: "E' possibile che l'estasi dei membri del pubblico femminile era solo per l'armadio e non per il fatto che Mr. Big lo acquistò per Carrie?".

La Nixon allora, ha concluso ricordando che l'amore non è una cabina-armadio e se serve uno spazio per le proprie cose, meglio procurarselo da soli. Miranda Hobbes ne sarebbe orgogiosa.