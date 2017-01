Rocco Pietrantonio ha sposato la sua Claudia

foto Da video Correlati L'album di nozze di Rocco e Claudia

Commozione 09:07 - Fiori d'arancio per Rocco Pietrantonio e Chiara Boldi, nipote di Massimo, che dopo aver allargato la famiglia lo scorso dicembre con la piccola Mia a sorpresa hanno deciso di giurarsi amore eterno, durante il battesimo della figlia. Ospite di "Pomeriggio Cinque", l'ex di Lory Del Santo ha mostrato l'album di nozze che, complice la crisi economica, si sono svolte in comune e non in Chiesa: "Non si spendono tanti soldi. Si può fare" - Fiori d'arancio per, nipote di Massimo, che dopo aver allargato la famiglia lo scorso dicembre con la piccola Mia a sorpresa, durante il battesimo della figlia. Ospite di "", l'ex di Lory Del Santo ha mostrato l'album di nozze che, complice la crisi economica, si sono svolte

Rocco ha impalmato la bella Claudia a sua insaputa, sposandola a sorpresa poco prima del battesimo della figlia Mia. "Lei non sapeva niente - ha ammesso Pietrantonio nello studio di Barbara D'Urso - Una settimana prima sono andato da suo papà e gli ho detto Voglio sposare tua figlia perchè sono innamorato e credo sia giusto così per la bambina".



Anche per la dichiarazione il futuro sposo non ha avuto tempo ha dovuto improvvisare: "Non avevo anelli quindi ho preso la bimba, mi sono messo in ginocchio e le ho detto Amore, mi vuoi sposare?".