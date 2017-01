Barbara Eden, ombelico scoperto a 78 anni

foto Ap/Lapresse Correlati Barbara Eden fa vedere il pancino 14:54 - Pancino di fuori a 78 anni per Barbara Eden. Non mancano né coraggio né ironia all'attrice nota per il suo ruolo nella sit-com degli Anni Sessanta "I Dream of Jeannie – Strega per amore". Al gala austriaco "Life Ball", organizzato per raccogliere fondi per i sieropositivi, la Eden si è presentata nel succinto vestito da genio che indossava decenni or sono e ha improvvisato una danza sotto gli occhi dell'ex Presidente Usa Bill Clinton. - Pancino di fuori a 78 anni per. Non mancano né coraggio né ironia all'attrice nota per il suo ruolo nella sit-com degli Anni Sessanta. Al gala austriaco "Life Ball", organizzato per raccogliere fondi per i sieropositivi, la Eden si è presentata nel succinto vestito da genio che indossava decenni or sono e ha improvvisato una danza sotto gli occhi dell'ex Presidente Usa Bill Clinton.

Ex sogno erotico - Con la coda di cavallo, l'addome scoperto e veli orientali, Barbara Eden era entrata nelle fantasie degli uomini con il ruolo Jeannie, un genietto affascinante liberato dall'astronauta Anthony Nelson, interpretato da Larry Hangman. In seguito, l'attore diventerà noto per il ruolo del patriarca cattivo JR Ewing in Dallas.



La serie televisiva "Strega per amore", nata per rivaleggiare con "Mia moglie è una strega", ebbe un notevole successo. Fu riproposta, infatti, nell''85 ("Strega per amore: 15 anni dopo") e nel '91 ("Ancora strega per amore"). Barbara Eden ha sempre interpretato il ruolo di Jeannie.