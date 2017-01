Will Arnett, supereroe delle belle donne

foto Gq Correlati Will Arnett, eroe dongiovanni su GQ

Will Arnett, sex appeal in passerella 13:23 - Will Arnett, conosciuto per il ruolo dell'affascinante e scapestrato Gob nella serie tv "Arrested Development", diventa un supereroe gentiluomo per il nuovo numero di "GQ". Se c'è una casa in fiamme lui non ha dubbi e spegne i "bollenti spiriti" di una bella brunetta in tacchi alti e lingerie. E se una bionda provocante è in difficoltà accorre subito in suo aiuto, scavalcando anche una povera vecchina carica di buste della spesa.

Nei nuovi episodi di "Arrested Development" (serie interrotta nel 2006 e ripartita lo scorso 26 maggio negli Stati uniti grazie all'azienda di streaming Netflix) Arnett torna ad vestire i panni di Gob, il fratellone inaffidabile del protagonista Michael (Jason Bateman). Nei nuovi episodi il suo personaggio promette sviluppi interessanti, specie nel rapporto con il fratello.



"Non sto dicendo che adesso Gob si meriti la vera amicizia, ma la sta davvero cercando - svela l'attore, che ammette come anche fuori dal set sia molto legato al collega Jason Bateman - E' come se fosse davvero mio fratello. E' stato molto semplice trasferire questo rapporto nello show. Io e Jason ci vogliamo davvero bene"