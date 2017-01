"Arrow", ultima puntata per la serie evento

foto Ufficio stampa Correlati "Arrow", un rivoluzionario Robin Hood 15:42 - Ultimo appuntamento con il supereroe, la Freccia Verde, il 27 maggio in prima serata su Italia 1. Chiude infatti la prima stagione di "Arrow" che dopo il successo negli Usa, è risultata la carta vincente anche di Mediaset che ha puntato tutto su questa serie tv accumulando ottimi ascolti (una media di 3.490.000 spettatori). Appassionante la storia e avvincente il protagonista, l'attore 31enne Stephen Amelle, che ha conquistato tute le donne. con il supereroe, la Freccia Verde, il 27 maggio in prima serata su Italia 1. Chiude infatti la prima stagione di "" che dopo il successo negli Usa, è risultata la carta vincente anche di Mediaset che ha puntato tutto su questa serie tv accumulando ottimi ascolti (una media di 3.490.000 spettatori). Appassionante la storia e avvincente il protagonista, l'attore 31enne, che ha conquistato tute le donne.

Insomma una vera serie-fenomeno che ha entusiasmato la generazione iPad in cerca di un nuovo super-eroe e che ha avuto il merito di lanciare nell'immaginario (femminile in primis) Amell - eletto da "Entertainment Weekly" volto-rivelazione della stagione - e che racconta le gesta di Oliver Queen, una sorta di Robin Hood contemporaneo: naufragato su un'isola deserta, che torna a Starling City per combattere il crimine. Un successo confermato dal fatto che in Italia subito dopo il debutto della serie è scoppiata la "Arrow-mania": si è scatenato un fanatismo anche sulla rete dove continua a spopolare sui social network.



La serie è un adattamento televisivo del personaggio di Green Arrow, supereroe della DC Comics (quella di Superman e di Batman), conosciuto in Italia come Freccia Verde. Creato nel 1941 da Mort Weisinger e George Papp, inizialmente era solo una comparsa sullo sfondo di altre vicende supereroistiche, ma con il tempo guadagnò sempre più spazio, fino a ottenere albi tutti suoi. Fa parte della Justice League (la lega che riunisce tutti gli eroi DC, cosi' come fanno gli Avengers per la Marvel) ed e' morto almeno una volta (nel 1995), per risorgere cinque anni dopo. Gli autori hanno pensato bene di ispirarsi a uno dei più grandi trionfi supereroistici degli ultimi anni, ovvero la trilogia del Cavaliere Oscuro portata sullo schermo da Christopher Nolan. Nonostante anche Batman sia un personaggio DC Comics, la Warner Bros non ha concesso i diritti per il piccolo schermo, e così si è "ripiegato" su Oliver Queen che, con Bruce Wayne, condivide una serie di caratteristiche: non ha superpoteri, è un miliardario che conduce una vita da playboy, le sue armi sono date dalla forza fisica e dall'arguzia.