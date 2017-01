Helen Flanagan nuda per la Peta

14:55 - Anche Helen Flanagan, modella e attrice inglese nota soprattutto per la sua partecipazione al serie culto "Coronation Street", non ha resistito al richiamo dell'animalismo senza veli. E così eccola posare come mamma l'ha fatta per la nuova campagna della Peta. A coprirla solo un body painting che riproduce la pelle degli animali esotici che rischiano l'estinzione a causa dell'utilizzo delle loro pelli nella moda.