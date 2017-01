Margherita GF11, in lingerie hot per gli EGO

foto Da video Correlati Margherita dal GF al video sexy degli Ego

Marghe del Gf11, svolta sexy 08:53 - Dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello, Margherita Zanatta (finalista dell'undicesima edizione) torna a sorpresa più sexy che mai, nei panni di una femme fatale trasgressiva e spietata. L'ex gieffina è infatti protagonista del video di "Doppiogiochista", il nuovo singolo degli EGO - band formata da Giordano Colombo, Simone Borghi e Ettore Cappelletti - in rotazione radiofonica dal 31 maggio.

"Doppiogiochista" è il frutto di anni di lavoro in cui gli EGO hanno prodotto un bagaglio notevole di brani. Tema centrale la truffa e l'inganno, ormai sempre più presenti nella società di oggi. Ad accompagnare il singolo un videoclip che vede Margherita nei panni di una mangiatrice di uomini. "La storyboard, schietta e immediata, si muove seguendo un percorso parallelo al senso del testo - spiega la band - Inoltre, il video vede la partecipazione di Margherita Zanatta che, oltre ad essersi dimostrata professionalmente eccelsa, è anche una nostra grandissima amica".



L'ex gieffina è amica di vecchia data di Simone Borghi, chitarrista e autore del gruppo."Ho conosciuto Simo tanti anni fa e quando nella vita ti capita di 'inciampare' in un amico cosi devi ritenerti fortunato. Simo nascondeva un gran talento, ho sempre sperato che qualcuno si accorgesse finalmente di lui - racconta Margherita - La prima volta che ho ascoltato il singolo non mi ha convinta ma ora devo ricredermi. Ha un sound che conquista: orecchiabile, facilmente memorizzabile ma soprattutto... la perfetta colonna sonora di un viaggio spensierato".