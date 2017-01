Eva Longoria casalinga sì ma laureata

foto Olycom Correlati Eva Longoria si è laureata

Non solo red carpet glamour e set hollywoodiani per Eva Longoria. La bella attrice, nota per il ruolo di Gabrielle Solis in "Desperate Housewives – Casalinghe disperate", ha sgobbato sui libri per meritare la sua laurea. Sexy ma studiosa, ha cinto il capo d'alloro nei giorni scorsi alla California State University per un master in studi sugli Chicano, i messicani nati e cresciuti negli States.

Con la toga - L'attrice festeggia con la canonica toga insieme ai colleghi di corso. Non mancano neanche mamma e papà, orgogliosi come tutti i genitori il giorno della laurea dei propri pargoli. La 38enne Eva ha frequentato dei corsi serali per poter tagliare l'ambito traguardo. Su Twitter la Longoria ha scritto: "Con il mio cappello e la toga insieme a mamma e papà! Oggi grande giornata!!! Sono molto eccitata per la laurea nel master in studi sugli Chicano! Non si è mai troppo vecchi o troppo impegnati per continuare la propria istruzione!". La notizia è stata accolta con entusiasmo dai suoi follower. Durante la campagna presidenziale Eva ha mostrato il suo appoggio a Barack Obama e sembra mirare a una carriera politica.