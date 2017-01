Raoul Bova, giudice speciale ad "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Chi vincerà il serale di "Amici"?

Ylenia a Tgcom24: "Sono cresciuta" 13:30 - Appuntamento eccezionale domenica 26 in prima serata su Canale 5 con la semifinale di "Amici", condotta da Maria De Filippi. Giudice speciale è Raoul Bova, protagonista della fiction "Come un delfino". A duettare con i cantanti rimasti in gara ci sono Fabri Fibra, Ron e i Morcheeba. Mattatore comico della serata sarà Giorgio Panariello. - Appuntamento eccezionale domenica 26 in prima serata su Canale 5 con la semifinale di "", condotta da. Giudice speciale è, protagonista della fiction. A duettare con i cantanti rimasti in gara ci sonoe i. Mattatore comico della serata sarà

Durante la serata interviene anche Gino Strada, medico chirurgo fondatore di Emergency, per un discorso di speranza e di ottimismo dedicato ai ragazzi di oggi. Bova giudica i semifinalisti Pasquale, Nicolò, Moreno, Verdiana e Greta assieme ai tre giudici fissi della trasmissione: il dj Gabry Ponte e gli attori Luca Argentero e Sabrina Ferilli. Stasera ci sarà una eliminazione e i quattro ragazzi rimanenti concorreranno l'uno contro l'altro alla finale del primo giugno in prima serata e in diretta su Canale 5.