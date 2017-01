Riccardo Cocciante piange a "The Voice" per Jovanotti e il suo concorrente Mattia

foto Da video Correlati Lacrime di Cocciante a The Voice

Riccardo Cocciante alla carica con il Best of "Sulle labbra e nel pensiero" e un nuovo cd 11:35 - Durante la semifinale di "The Voice Of Italy" Mattia Lever, uno dei suoi concorrenti poi eliminato, de "Le tasche piene di sassi" di Lorenzo Jovanotti. Il cantautore ha espresso apprezzamenti non solo al giovane ma anche per le parole che ha scritto Jovanotti. - Durante la semifinale di "The Voice Of Italy" Riccardo Cocciante ha pianto. Il cantautore si è commosso per l'esecuzione di, uno dei suoi concorrenti poi eliminato, de. Il cantautore ha espresso apprezzamenti non solo al giovane ma anche per le parole che ha scritto Jovanotti.

Purtroppo Mattia non ce l'ha fatta ed è passata Elhaida Dani che ha dato sfoggio delle sue vocalità con "I Believe I Can Fly". Dunque quest'ultima, che ha già vinto a "Star Academy" in Albania, si aggiungono Timothy Cavicchini (Team Pelù), Veronica De Simone dalla voce soave e ottima interprete (Team Carrà), e Silvia Capasso (Team Noemi).