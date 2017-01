Emanuela Folliero: "Con Il Meglio di me regaliamo sorrisi e bellezza a uomini e donne"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Il Meglio di me" belli dentro e fuori 09:50 - Storie comuni, di persone normali che guardandosi allo specchio non si piacciono più e decidono di dare nuovo "smalto" alla propria immagine. "Il Meglio di me", è il nuovo programma condotto da Emanuela Folliero, in onda, con una puntata speciale, martedì 28 maggio, in seconda serata su La5. "Analizzeremo il caso di Paola che mi ha colpito per la sua storia interiore. Non sorrideva perché si vergognava", spiega Emanuela a Tgcom24. - Storie comuni, di persone normali che guardandosi allo specchio non si piacciono più e decidono di dare nuovo "smalto" alla propria immagine. "", è il nuovo programma condotto da, in onda, con una puntata speciale, martedì 28 maggio, in seconda serata su La5. "Analizzeremo il caso di Paola che mi ha colpito per la sua storia interiore. Non sorrideva perché si vergognava", spiega Emanuela a

Qual è l'obbiettivo del programma?

Raccontiamo la storia ed anche il percorso di alcune persone che hanno l'esigenza di migliorare. Ciò è dovuto magari dopo a lunghe riflessioni personali e cambiamenti importanti della loro vita. Si parte però dall'aspetto interiore per poi arrivare a quello esteriore. Per questo siamo aiutati da professionisti del settore e in particolare dalla dottoressa e psicologa Alessandra Lancillotti.



Da quali storie sei rimasta colpita durante i casting?

Quando abbiamo fatto i casting si sono presentate molte donne ma anche molti uomini. Quando abbiamo visto ragazzine che volevano gonfiarsi il seno o le labbra per sfizio, oppure quelle che venivano con la foto della diva del momento per assomigliarle, ecco quelle le abbiamo scartate. Le donne, invece, più timide e con una storia importante alle spalle le abbiamo prese in considerazione.



E gli uomini?

Ecco, molti si sono presentati per il problema alla calvizie. Che poi dico, a noi donne non importa la calvizie degli uomini ma evidentemente è un cruccio difficile da superare. Comunque ormai la chirurgia estetica non è un argomento che tocca solo le donne.



Ci saranno altre puntate?

Sì ne sono previste altre sei o otto. Ora partiamo con una premiere e in autunno potremmo lanciarne altre. Ogni storia, tra colloqui, interventi e tutto il decorso post operatorio, dura almeno quattro mesi. Il programma ha una gestazione lunga e intensa.



Il programma è realizzato da Prodotto, Fattori di Videoevoluzione, la società di produzione Brand Entertainment di Riccardo Pasini ed è il primo format che si basa sul "makeover psicologico", ideato per Dermal Clinic brand di MDM Group che fa capo a Federico Montanari. Capi progetto Giacomo Carrera ed Elena Giorgini, producer Francesca Stefanachi, direzione della fotografia Roberto Tronconi, regia di Gionata Agliati.

Andrea Conti