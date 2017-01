"Quarto Grado", Salvo Sottile con Sabrina Scampini contro la violenza sulle donne

Sempre più donne in Italia vengono uccise e subiscono violenza intra ed extra familiare. Un fenomeno dilagante contro il quale, dal 2006, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato, mediante l'attivazione del numero di pubblica utilità 1522, un'ampia azione di sistema a sostegno delle donne. Nato e pensato come servizio pubblico nell'intento esclusivo di fornire ascolto e aiuto alle donne vittime di violenza, ha nel 2009, con l'entrata in vigore della L.38/2009 in tema di atti persecutori, iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo.

Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati attivi a livello locale, con l'assoluta garanzia dell'anonimato. Inoltre, dal 2010, i casi di violenza che rivestono carattere di emergenza, vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze dell'ordine.



I casi di Roberta Ragusa e Angela Celentano sono al centro del nuovo appuntamento "Quarto Grado" - Appuntamento con Salvo Sottile venerdì 24 maggio alle 21.15 su Retequattro. Sabato 25 maggio in tutto il mondo si celebra la “Giornata internazionale per i bambini scomparsi”. L’evento è nato nel 1983 per ricordare Ethan Patz, un bambino rapito a New York il 25 maggio 1979, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno e contemporaneamente dare un messaggio di solidarietà e speranza ai genitori che non hanno più notizie dei loro figli. Sottile, con Sabrina Scampini, affronta questo delicato tema ricordando la storia della bimba scomparsa sul Monte Faito nel ’96 e occupandosi dei fatti che vedono protagonista un altro minore: Sergio Isidori. Scomparso il 23 aprile 1979, all’età di 5 anni, il piccolo Sergio viveva con la famiglia a Villa Potenza, un paesino vicino a Macerata. Nel corso della serata, il settimanale a cura di Siria Magri torna anche sulla vicenda di Elisabetta Grande e di sua figlia Maria Belmonte. Le due donne di Castel Volturno, svanite nel nulla nel 2004, sono state ritrovate morte il 13 novembre 2012, murate nella villetta di Baia Verde in cui Domenico Belmonte, rispettivamente marito e padre, ha continuato a vivere in tutti questi anni.