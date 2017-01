Wind Music Awards,cast da Emma a De Gregori

foto FLAVIO&FRANK Correlati Italia loves Emilia, i big a Campovolo 10:19 - Svelati i nomi degli artisti che verranno premiati il 3 giugno presso "Il Centrale Live" Foro Italico di Roma sul palco della settima edizione dei Wind Music Awards: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Mario biondi, Club Dogo, Francesco De Gregori, Emis Killa, Emma, Fedez, Tiziano Ferro, Chiara Galiazzo con Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Marco Mengoni, Modà, Gianna Nannini, Max Pezzali, Eros Ramazzotti e Antonello Venditti. - Svelati i nomi degli artisti che verranno premiati il 3 giugno presso "Il Centrale Live" Foro Italico di Roma sul palco della settima edizione dei Wind Music Awards:

Confermata la presenza di Ligabue che ritirerà, insieme ad altri artisti protagonisti di "Italia Loves Emilia", il premio per il quadruplo cd/doppio dvd "Italia Loves Emilia - Il Concerto". Al cast dei Wind Music Awards 2013 si sommano tre ospiti internazionali d’eccezione: i Bastille, band che sta spopolando con il singolo “Pompeii”, da settimane in vetta alle classifiche europee e italiane. E ancora Jamie Cullum e Olly Murs che ha ottenuto il successo grazie a X Factor UK e aprirà tutte le tappe del tour europeo di Robbie Williams.



I Wind Music Awards, realizzati in collaborazione con le Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI realizzati da F&P Group con la Ballandi Entertainment, saranno condotti anche quest’anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La radio Rtl 102.5 è partner ufficiale e trasmetterà la diretta radio dell’evento. Intanto è online il contest “Wind Music Awards Next Generation” che permetterà a un artista tra gli emergenti nel panorama musicale italiano di esibirsi sul palco. Questi i 10 candidati tra i quali il pubblico di internet e una giuria di qualità selezioneranno il vincitore: Daniel Adomako, Niccolò Agliardi & Bianca Atzei, Caponord, Marco Castelluzzo, Arianna Cleri, Coez, Donatella, Erica Mou, Le Rivoltelle e Renzo Rubino. Il vincitore del contest verrà inoltre premiato sul palco da un fan estratto tra i votanti sul web. Sarà possibile votare sino al 28 maggio, tutte le info per partecipare alla votazione su www.windmusicawards.it