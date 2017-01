"U&D over" vuole John Wayne di EdicolaFiore

foto Da video Correlati "UeD over", il messaggio a John Wayne 17:17 - Un'ospite speciale ha fatto capolino tra gli amici di EdicolaFiore, la simpatica rassegna stampa web "condotta" da Fiorello direttamente dal giornalaio sotto casa. Maria De Filippi ha infatti inviato un video-messaggio a John Wayne (uno degli avventori dell'edicola), invitandolo ufficialmente nello studio di "Uomini e Donne over" come tronista, per farsi corteggiare dalle sue ammiratrici. - Un'ospite speciale ha fatto capolino, la simpatica rassegna stampa web "condotta" da Fiorello direttamente dal giornalaio sotto casa.ha infatti inviato(uno degli avventori dell'edicola), invitandolo ufficialmente nello studio di "Uomini e Donne over" come tronista, per farsi corteggiare dalle sue ammiratrici.

Pare che l'arzillo vecchietto riscuota molto successo tra le esponenti del gentil sesso. La redazione di "Uomini e Donne" è stata infatta sommersa dalle lettere delle sue fan, desiderose di incontrarlo e di ballare con lui.



"Mi rivolgo a EdicolaFiore per fare un appello. Mi sono arrivate una serie di lettere che richiedono un certo John Wayne a Uomini e donne over. Non quello dei giovani, quello per la seconda età... forse la terza - annuncia la De Fillippi nella clip - E lo vorrebbero quasi come un tronista. Sarebbe al centro dell’attenzione con tutte queste signore che vorrebbero corteggiarlo, ballare con lui, potergli parlare. Insomma, quello che potete fare... noi siamo lì che lo aspettiamo. Grazie.".