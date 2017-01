Carlo Verdone svela a "Supercinema" i segreti de "La grande bellezza" in gara a Cannes

foto LaPresse Correlati Bellezze italiane e straniere per Sorrentino 13:04 - Venerdì 24 maggio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". In esclusiva Carlo Verdone racconta il dietro le quinte de "La Grande bellezza", l'unico film italiano in concorso a Cannes: "Nel film Roma è vista com’è: una città grande che non riesce ad essere una grande città". - Venerdì 24 maggio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "". In esclusivaracconta il dietro le quinte de", l'unico film italiano in concorso a Cannes: "Nel film Roma è vista com’è: una città grande che non riesce ad essere una grande città".

E ancora, mentre infuria il dibattito sull’esorcismo di Papa Francesco, viaggio da brivido in tutti i film sui segreti della Chiesa: da L’esorcista al recente Il rito con Anthony Hopkins. Infine dal Festival del Cinema di Cannes, il commento della stilista dei vip, Lavinia Biagiotti sui look delle star in passerella. Un taglia e cuci griffatissimo: da Nicole Kidman a Cindy Crawford fino alla nostra Sabrina Ferilli.