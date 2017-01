Emanuele entra in "Una nuova dimensione"

In pochi giorni la pagina Facebook ufficiale di Emanuele ha superato i 100.000 fan iscritti, numeri che confermano come il diciottenne originario di Poggiardo (Lecce) e la sua inseparabile chitarra abbiano fatto nascere forti emozioni nei telespettatori.



"Ho scelto questi brani perchè hanno segnato la mia vita molto e hanno influenzato il mio stile artistico e musicale. L'Ep nasce dalla volontà di mescolare diversi genere musicali (pop, blues, soul e country) dai quali sono stato affascinato fin da piccolo - racconta Emanuele - Ho deciso di interpretare I'll be waiting di Lenny Kravitz in una chiave del tutto nuova, mentre ho scelto Rimmel di Francesco de Gregori perchè è una canzone mi ricorda i viaggi che facevo con la mia famiglia verso la Puglia. Blowin in the Wind del mitico bob Dylan l'ho scelta perchè da quel momento mi sono appassionato al genere country e agli strumenti acustici e all'armonica a bocca".



"Il singolo Una nuova dimensione è stato scritto da Andrea Gherardi, che ha capito da subito che era un pezzo adatto al mio modo di essere - ha continuato il concorrente di "Amici" - Infine c'è il singolo Te, innamorata dei soldi scritto da me mentre un giorno consolavo un amico per esser stato lasciato dalla sua ragazza che invece del cuore ha preferito "la bella vita" rimpiangendo quello che aveva perso, l'amore vero".