Bevilacqua: "Baci con Raoul Bova"

Raoul Bova star in "Come un delfino" 11:23 - Giulia Bevilacqua nella seconda stagione di "Come un delfino", in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5, interpreta una giornalista determinata. Un personaggio forte che conquista Raoul Bova, nei panni dell'allenatore Alessandro Dominici. La Bevilacqua gongola consapevole di suscitare invidia, come riporta "Nuovo": "Ebbene sì, sono la nuova fidanzata di Raoul Bova". E parla di una clausola hot nel contratto.

Baci sul set - L'attrice, tra il serio e il faceto, confessa: "Se ci baciamo? Bè, sì. L'ho fatto mettere appositamente sul contratto!". Fuori dalle scene, Giulia è fidanzata ma della sua relazione preferisce non parlare. Il suo uomo ha preso il posto di Simone Corrente, collega della Bevilacqua in "Distretto di polizia". Una storia importante, durata sei anni, che si è, però, conclusa. Ma anche se, adesso, è tornato il sereno nella sua vita sentimentale, l'attrice non ha fretta di fare la mamma: "Non ho l'ansia dell'orologio biologico. Devo dire che non mi è ancora venuta".