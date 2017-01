Shakira, una mamma contorsionista

foto Da video Correlati Shakira, talento da contorsionista

Milan e Piqé: i due angeli di Shakira 11:58 - Shakira non ha solo un'ugola d'oro, ma anche un corpo elastico e flessibile. Nel video promo di "The Voice", talent show in cui è giudice. la cantante colombiana ha sfoggiato le sue abilità si contorsionista. Gambe intrecciate dietro il collo, muscoli in tensione e sorriso stampato sul viso per Shakira, che a pochi mesi dal parto ha dimostrato di essere una mamma on forma e davvero "acrobatica".

Proprio per amore del piccolo Milan, avuto dal calciatore Gerard Piqué lo scorso 22 gennaio, la cantante ha deciso di abbandonare "The Voice", per dedicarsi totalmente alla famiglia.



"E' stata una decisione difficile per me perchè mi sono trovata bene con insegnanti, produzione e tutti gli altri - ha dichiarato - Ma mio figlio è stanco di fare avanti e indietro in aereo per distanze così lunghe".