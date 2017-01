Ylenia dopo Amici: "Sono cresciuta in quattro mesi, sono più forte anche grazie a Rudy Zerbi"

foto Ufficio Stampa Fascino Correlati La vita di Ylenia dentro "Amici"

Voce profonda, intensa e con bassi caldi. Ylenia Morganti è emersa ad "Amici" per il suo timbro speciale ma non ce l'ha fatta, perdendo allo scontro finale con Greta una delle favorite alla vittoria finale. L'inedito "Sempre così" è cucito addosso: "Racconta le mie insicurezze ma oggi sono un po' più forte grazie anche a Rudy Zerbi". Chi vincerà? "Moreno".

E' stato difficile per te cantare "Sempre così"?

Sono rimasta spiazzata più che altro perché c'è stato chi è riuscito in qualche modo a capirmi e a cogliere le sfumature della mia personalità in maniera sorprendente. Ho sentito i brividi quando ho ascoltato il disco. All'inizio ho creduto sarebbe stato difficile cantarla perché mi sentivo messa a nudo.



Cosa ti ha regalato l'esperienza ad "Amici"?

Ho capito un sacco di cose, sono cresciuta e con molta più voglia di fare. In quattro mesi la mia vita in qualche modo è cambiata e sono anche più in confidenza con quello che sono. Sono più tranquilla ma questo non vuol dire che le mie insicurezze e il senso di insoddisfazione non siano rimasti. Si nasce e si vive così ma di certo ho lavorato tanto per migliorarmi.



Avevi delle aspettative?

Per nulla e quando ho intrapreso questa avventura non mi aspettavo proprio nulla è un percorso che ho fatto giorno dopo giorno. Mi sono esposta e questo mi ha aiutato molto, umanamente è una esperienza pazzesca.



Hai duettato spesso con Verdiana, cosa pensi di lei?

Ho imparato a conoscerla durante il serale e mi hanno colpita la sua tenacia e la voglia di fare nonostante tutti gli ostacoli che ha incontrato nel suo cammino. Però la apprezzo non solo umanamente ma anche musicalmente.



Sono stati diversi i confronti con Rudy Zerbi, a volte schietti e diretti. Cosa hai imparato?

E' vero che ho vissuto momenti intensi e travagliati con Rudy che sicuramente ha avuto un atteggiamento nei miei confronti un po' duro ma è riuscito a farmi capire come comportarmi e agire, acquisendo sicurezza, dal momento che il mondo discografico fuori dalla scuola non è facile. Devo ringraziarlo perché mi ha fatto credere più in me stessa.



E com'è stato l'incontro con Bosé?

E' una persona con un grande cuore e ha sempre avuto parole di apprezzamento nei miei confronti. E' stato veramente un onore conoscerlo.



Chi vincerà "Amici"?

Il pronostico oggettivo, in base a quello che vedo e sento, vede Moreno vincitore. Lui ha proposto un qualcosa di inedito ad "Amici" ed ha colpito non solo le ragazze ma anche le loro madri.

Andrea Conti