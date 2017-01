Francesca Piccinini è la regina di "Colorado"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Piccinini: "Divento comica per Colorado" 14:13 - Giovedì 23 maggio in prima serata su Italia Uno, quinto appuntamento con l’edizione primaverile di "Colorado". Al timone Paolo Ruffini, accompagnato per l'occasione da uno dei volti sportivi più amati in Italia e nel mondo, la - Giovedì 23 maggio in prima serata su Italia Uno, quinto appuntamento con l’edizione primaverile di "". Al timone, accompagnato per l'occasione da uno dei volti sportivi più amati in Italia e nel mondo, la pluripremiata pallavolista Francesca Piccinini

"Sportiva” anche l’esibizione dei Gem Boy che, in onore dell’ospite d’eccezione, si cimentano in una divertente rivisitazione del celebre cartone animato Mila e Shiro, interpretando i più grandi successi di Raffaella Carrà: con loro sul palco, anche Giorgio Vanni, uno dei maggiori autori e interpreti di sigle dei cartoni animati.



Mentre Edoardo Mirabella si esibisce con La Giovanna (Rita Pelusio) in un numero ‘magico’, il super giovane Mirko (Fabrizio Casalino) racconta il suo rapporto con le palestre nel brano “Voglia di sbattersi zero”. Grande ritorno poi per Super Baz (Marco Bazzoni), che coinvolge Ruffini nel suo sketch, mentre Barbara Foria riflette sulle dinamiche della vita di coppia con il suo esplosivo umorismo partenopeo.