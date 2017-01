Dieta e corsa per "La Tata" Fran Drescher

10:28 - Ne "La Tata" era magrissima con il vitino di vespa ma oggi Fran Drescher, a causa anche della lunga battaglia contro il cancro poi fortunatamente vinta, deve combattere contro il peso eccessivo. Così dieta ferrea e fitness per l'amatissima attrice. L'altro giorno però è stata paparazzata durante la corsa con la personal trainer: marsupio enorme e ombrellino. Uno strano modo per far jogging...

Capelli raccolti, magliettina stretta e qualche chilo in più ma il simpatico volto di Fran è rimasto intatto. L'attrice dunque sta facendo la lotta contro il tempo per tornare in forma prima di tutto per se stessa e poi per l'amato pubblico televisivo che la segue anche nella nuova sit-com "Happily Divorced", ispirata alla vera vita della Drescher.