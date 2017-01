"Brat Camp", al via il docu-reality su Italia 2

- Otto ragazzi problematici, provenienti da diverse zone d'Italia, saranno i protagonisti di "Brat Camp", il nuovo docu-reality, in onda dal 27 maggio su Madiaset Italia 2. I giovani, in perenne conflitto con i genitori e con il mondo che li circonda, trascorreranno tre settimane in un camping dove, con l'aiuto di alcuni esperti, impareranno a superare le difficoltà personali, sviluppare lo spirito di gruppo e imparare a convivere in situazioni estreme.

Quattro ragazze e quattro ragazzi che trasgrediscono a ogni regola, senza obiettivi nella vita, incapaci di controllare la rabbia e gli impulsi violenti, con un forte disagio nei confronti della scuola e del mondo del lavoro, vivranno in un accampamento in montagna, nel comune di Valtorta, a stretto contatto con la natura, senza privilegi e senza comodità. Con il supporto di un coach, di una psicologa, di un’educatrice e di un capo scout, e attraverso un duro regime, fatto di lavoro e disciplina, i ragazzi attraverseranno un difficile percorso formativo e dovranno affrontare il loro peggior nemico, loro stessi.



I giovani dovranno rispettare le regole, dormire accampati nelle tende da loro stessi allestite, lavorare in gruppo e sottoporsi a prove di sopravvivenza, cercando di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. E per fare ciò dovranno imparare a riconoscere i propri errori e i propri atteggiamenti sbagliati, a confrontarsi con le proprie paure e le proprie debolezze, riconoscendo i propri limiti e cercando di superarli. Sapranno cosa significa la convivenza e il rispetto della comunità. Unico nel suo genere, "Brat Camp" rappresenta l'inizio di un viaggio di crescita personale, di un’evoluzione interiore che dovrebbe servire ad aiutare i protagonisti a reinserirsi nella società, a riavvicinarsi al mondo del lavoro e a migliorare il rapporto con i propri famigliari.



"Brat Camp" prenderà il via lunedì 27 maggio, in prima serata su Mediaset Italia 2. Inoltre, dal lunedì al sabato andrà in onda una striscia quotidiana alle ore 14.30.