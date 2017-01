Rachel, Monica e Chandler di nuovo "Friends"

09:48 - Sono passati quasi dieci anni dalla fine della sit-com, ma l'affiatamento tra i protagonisti di "Friends" non ne ha risentito. Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry) e Monica (Courteney Cox) hanno infatti dato vita ad un siparietto comico per l'Ellen Show. Nella clip si vede la Aniston che piomba a casa del collega, per avere qualche consiglio per la sua ospitata in tv, ma lo becca con l' "amica" Courtney Cox.

Una classica scena di tradimento, con tanto di facce sorprese, sguardi torvi tra e musica ad alta tensione. "Courteney?" esclama stupita la Aniston, mentre la collega non la riconosce e la scambia per Lisa Kudrow, l'altra interprete femminile di "Friends".



Ma la situazione si complicano ulteriormente e dalla casa di Perry iniziano a uscire diversi amanti. Dopo la Cox si vedono infatti sgattaiolare fuori dalla porta anche Portia de Rossi (attrice e moglie di Ellen) e la conduttrice Ellen. E gli ospiti non sembrano essere finiti qui. Prima di rientrare in casa l'attore di Chendler urla infatti dalla porta: "LeBlanc (l'attore che interpretava Joey in "Friends" ndr.) ci hanno scoperto amico!".