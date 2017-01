A "Beautiful" arriva Wyatt e Hope perde la testa

foto Tgcom24 Correlati Beautiful, scene da un matrimonio

Dopo l'abbandono di Taylor, altri personaggi sono pronti a sconvolgere l'universo di "Beautiful". Hope incontrerà infatti Wyatt Fuller (Darin Brooks), un ragazzo dal passato misterioso che le farà dimenticare il maritino Liam. Wyatt sarà poi raggiunto a Los Angeles dalla madre Quinn, interpretata dall'attrice Rena Sofer. I due porteranno scompiglio in casa Logan, ma sono ancora top secret gli sviluppi che avranno all'interno della soap.

Dopo l'abbandono dell'attrice Hunter Tylo - che saluterà gli spettatori americani il prossimo 3 luglio - il cast di "Beautiful" si arricchisce di nuovi personaggi. Nell'episodio che andrà in onda negli Stati Uniti il 21 giugno farà infatti la sua comparsa Wyatt Fuller, un uomo enigmatico che farà cadere tra le sue braccia la bella Hope.



I due si incontrano a Big Bear, in circostanze molto particolari. "Wyatt sta prendendo il sole nudo nel bosco quando Hope si imbatte in lui e gli scatta una foto con lo smartphone. A quel punto inizia ad inseguirla, mentre lei scappa in preda al panico - racconta l'interprete Darin Brooks a "Tv Guide" - Wyatt non sa niente di Hope ma è attratto da lei, è un colpo di fulmine. Succede quando una donna ti sorprende in un momento intimo".



Ma Wyatt non sarà il solo a sconvolgere i piani a "Beautiful". A Los Angeles arriverà anchela madre Quinn (Rena Sofer), una donna affascinante e ricca di segreti. Il suo personaggio, di cui non si hanno ancora i dettagli, dovrebbe debuttare sui piccoli schermi americani il prossimo 2 luglio.