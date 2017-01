Kelly Rowland e Paulina Rubio verso "X Factor"

13:58 - Continuano a girare le poltrone dell'edizione americana di "X Factor". In prima fila per il posto Paulina Rubio e Kelly Rowland, che potrebbero quindi sostituire i giudici uscenti Britney Spears e LA Reid nella prossima stagione del talent. Dopo il fallimento della Spears nel risollevare gli ascolti, il padrone di casa Simon Cowell è quindi alla ricerca di un personaggio che possa risultare più simpatico al pubblico.

A dire addio a "X Factor", oltre alla Spears, anche LA Reid. Dopo essere stato una presenza fissa in entrambe le stagioni del talent show, Reid ha infatti deciso di tornare alla sua attività di discografico. "Voglio tornare al mio business principale - ha ammesso - Come responsabile della Epic Records".



Simon Cowell sembra però avere già in testa i nomi dei due nuovi giudici "Iniziamo le audizioni di X Factor a Charleston martedì - ha cinguettato su Twitter - La nuova giuria sarà annunciata lunedì. Lo show si sta facendo interessante!".



Sembra ormai scontata la conferma di Kelly Rowland e Paulina Rubio, entrambe legate al mondo dei talent show. La Rowland ha infatti preso parte nel 2011 alla versione inglese di "X Factor", mentre la Rubio ha fatto da coach nella versione messicana di "The Voice".