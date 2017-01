Colpi di scena a "Come un delfino"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Raoul Bova star in "Come un delfino" 11:33 - Nuovo appuntamento con "Come un delfino-La serie" mercoledì 22 maggio, in prima serata su Canale 5. Ancora disavventure e colpi di scena per il gruppo dei "Ragazzi del Sole", in trasferta a Roma dalla Sicilia. Rocco entra in coma per un malore, le condizioni di Nico peggiorano, il nuovo allenatore Enrico (Marco Falaguasta) tormenta in ogni modo i giovani atleti. Intanto la famiglia mafiosa degli Scalese trama contro Alessandro ( - Nuovo appuntamento con "" mercoledì 22 maggio, in prima serata su. Ancora disavventure e colpi di scena per il gruppo dei "Ragazzi del Sole", in trasferta a Roma dalla Sicilia. Rocco entra in coma per un malore, le condizioni di Nico peggiorano, il nuovo allenatore Enrico () tormenta in ogni modo i giovani atleti. Intanto la famiglia mafiosa degli Scalese trama contro Alessandro ( Raoul Bova ).

L'unica rimasta a sostenerlo sembra essere Anna (Giulia Bevilacqua), intraprendente giornalista, che decide di affiancarlo nella lotta alla criminalità organizzata. È in questo contesto che accade un evento inaspettato, che rischia di aggrovigliare ancora di più l’intreccio. Il debutto di "Come un delfino-La serie", fiction interpretata, diretta e prodotta da Raoul Bova, ha conquistato, in particolare, il pubblico giovane, che oggi si dimostra sempre più interessato alle serie televisive americane. Mercoledì scorso, infatti, è stato il programma più visto della serata sul target 15-34 anni con il 20% di share (il diretto concorrente non è andato oltre l'11%).