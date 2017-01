Le "becchine" protagoniste di un reality show

foto Da video Correlati REALITY OLTRE I LIMITI 15:44 - La tv americana ci ha abituati agli show eccessivi (come il network TLC è andato oltre. La rete ha deciso di puntare i riflettori sulle "favolose donne delle pompe funebri". Le aspiranti becchine televisive devono avere "una personalità spiccata ed interessante, uno stile innato per il drammatico e un tocco speciale che lascia l'estinto e i parenti senza parole". - La tv americana ci ha abituati agli show eccessivi (come il reality sui bambini indemoniati ) ma questa voltaè andato oltre. La rete ha deciso di puntare i riflettori sulle "". Le aspiranti becchine televisive devono avere "una personalità spiccata ed interessante, ue un tocco speciale che lascia l'estinto e i parenti senza parole".

Dopo il successo di "Best Funeral Ever" - in cui si mostravano le sepolture più sfarzose e particolari - TLC ha deciso di promuovere il progetto, trasformandolo in un reality vero e proprio. Al centro del nuovo programma (intitolato "Fabulous Woman of the Funeral Industry") le donne più interessanti dell'industria delle pompe funebri.



"Credi che i funerali siano per vivere e non solo per morire... e pertanto vuoi fare in modo che ogni tuo servizio sia memorabile? - si legge nel comunicato, dedicato alle aspiranti "becchine" televisive - Hai uno stile innato per le situazioni drammatiche e un tocco speciale che lascia sia il caro estinto che i famigliari senza parole? E' giunto il momento per te e per il tuo business di risplendere"