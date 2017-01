Flavio Briatore ospite a "Quinta colonna"

foto LaPresse 11:03 - “La montagna ha partorito il topolino?” è il quesito al centro del nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, condotto da Paolo Del Debbio, in onda lunedì 20 maggio, in prima serata, su Retequattro. Il dibattito in studio sarà animato dall’imprenditore Flavio Briatore, dal direttore di Tgcom24, Mario Giordano, dai politici Paola Balducci, Emanuele Fiano e Domenico Scilipoti e dal presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti. - “La montagna ha partorito il topolino?” è il quesito al centro del nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, condotto da Paolo Del Debbio, in onda lunedì 20 maggio, in prima serata, su Retequattro. Il dibattito in studio sarà animato dall’imprenditore Flavio Briatore, dal direttore di Tgcom24, Mario Giordano, dai politici Paola Balducci, Emanuele Fiano e Domenico Scilipoti e dal presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti.

Il talk show di approfondimento continua a trattare gli argomenti più vicini ai telespettatori, illustrando in modo semplice e concreto il tema politico-economico del giorno attraverso i pareri, spesso contrapposti, dei protagonisti. Nel corso della puntata, “Quinta Colonna” si collegherà con le piazze di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria; Piombino, in provincia di Livorno e Verzuolo, in provincia di Cuneo.