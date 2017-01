Taylor dice addio a "Beautiful"

foto LaPresse Correlati "Beautiful" compie 25 anni

Beautiful, scene da un matrimonio 09:37 - In questi 25 anni, a "Beautiful", era sparita due volte e ricomparsa come per magia, ma stavolta Taylor dice addio per sempre alla soap. E sì, dopo Ridge e Stephanie, è il turno della dottoressa Hayes interpretata da Hunter Tylo. Ad annunciarlo è la stessa attrice su Twitter: "L'ultima scena con il mio personaggio andrà in onda negli Usa il 3 luglio". Anche se non si sa ancora se morirà oppure sparirà, come avvenne anni fa, in un incidente.

La prima volta era scomparsa dopo un viaggio in Egitto e poi ricomparsa misteriosamente, la seconda si era allontanata dalle scene perché "morta" dopo una sparatoria e invece era finita solo in coma. Il personaggio controverso di Taylor ha fatto sempre discutere nella soap. Per tutta la vita si è contesa Ridge con Brooke Logan. Poi ha combattuto per aiutare la figlia Steffie a conquistare Liam (che nel frattempo si è sposato con Hope, figlia di Brooke). E come se non bastasse, ultimamente era tornata alla ribalta per la storia con Eric Forrester, suo ex suocero, ha fatto molto parlare negli Stati Uniti. Adesso anche Taylor esce di scena, un altro addio eccellente. Ma, stavolta, sarà davvero per sempre?