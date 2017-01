Elio rifarà il giudice a "X Factor"

foto Ufficio stampa Correlati Elio e Le Storie Tese, ecco "L'album biango" 15:37 - Ha tentennato fino all'ultimo, forse era tentato di occuparsi in toto della Elio conferma la presenza come giudice a "X Factor": "Ci ho pensato bene e sono convinto. Anzi, mi ha convinto la contagiosa convinzione di chi me lo ha chiesto. Talmente convinto che ho deciso che affronterò la prossima edizione con un nuovo stile: senza baffi". - Ha tentennato fino all'ultimo, forse era tentato di occuparsi in toto della promozione dell'ultimo cd "L'album Biango" e dal possibile tour ma alla fine ci sarà.conferma la presenza come giudice a "": "Ci ho pensato bene e sono convinto. Anzi, mi ha convinto la contagiosa convinzione di chi me lo ha chiesto. Talmente convinto che ho deciso che affronterò la prossima edizione con un nuovo stile: senza baffi".

Dunque Elio si siederà per la quarta volta consecutiva al tavolo della giuria di "X Factor", in onda dal prossimo settembre, al fianco di MIKA, Simona Ventura e Morgan. Insomma le riserve si sono sciolte e sono cadute così automaticamente le due carte su cui la produzione sembrava puntare in caso di defezione di Elio: Nina Zilli e Malika Ayane. Le due cantanti sono state provinate e certamente avevano colpito positivamente gli autori. Poi è arrivata la risposta definitiva di Elio e il cerchio si è chiuso. In questo modo Simona Ventura sarà l'unica donna tra i giudici (è la prima volta che accade nella storia dello show in Italia) dopo l'allontanamento di Arisa.



Dopo le 15 mila presenze registrate la scorsa settimana a Napoli, la prossima tappa di pre-casting sarà a Milano, il 25, 26 e 27 maggio a Piazza Gae Aulenti. Ma i giudici siederanno per la prima volta al tavolo della giuria sabato 1 e domenica 2 giugno a Genova dove si terranno le prime audizioni.