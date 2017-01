Tutti i segreti della saga "Fast and Furious" in esclusiva su Premium Cinema Energy

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Fast and Furious 6" su Premium Cinema Energy

Il 22 maggio esce in Italia "Fast and Furious 6" e per l'occasione Premium Cinema Energy propone una programmazione interamente dedicata alla saga. Verranno proposte le cinque pellicole precedenti, sequenze inedite, interviste esclusive e curiosità del nuovo film. Tornano l'agente Brian O'Conner (Paul Walker) e il suo antagonista Dominic Toretto (Vin Diesel), carismatico fuorilegge duro ma dal cuore tenero, capo delle corse clandestine.

La riproposizione dei titoli della saga è arricchita e attualizzata da Speciali quotidiani che punteggiano il palinsesto, nei quali gli interpreti, ingranando la retromarcia attraverso un viaggio indietro nel tempo, si lasciano andare a divertenti commenti e considerazioni sulle loro precedenti interpretazioni rivelando anche aneddoti curiosi sui film passati. In conclusione, dal 19 al 23 maggio Energy propone il palinsesto più “fast and furious” che abbia mai collaudato; non solo nei contenuti, infatti per la prima volta il corredo grafico è realizzato ad hoc e il canale sfoggia una carrozzeria totalmente brandizzata.



