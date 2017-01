12:40

- La cantante danese, con il brano "", ha vinto l'edizione 2013 del concorso canoro, la cui finale si è svolta a Malmo in Svezia. De Forest, 20 anni, era considerata la favorita di quest'anno. Erano 26 le nazioni in concorso. Per l'Italia era in gara, vincitore di Sanremo, con "" che si è piazzato "solo" al settimo posto.