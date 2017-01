Da "Grey's Anatomy" ad "Amici": arriva il supergiurato Patrick Dempsey

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Chi vincerà il serale di "Amici"?

Gabry Ponte a Tgcom24: "Valuto carattere e talento" 11:36 - Settima puntata per "Amici" in onda in prima serata su Canale 5 il 18 maggio e condotto da Maria De Filippi. In qualità di supergiurato c'è Patrick Dempsey, l'attore americano star di "Grey's Anatomy", dove è meglio noto come "Dottor Stranamore". Sul palco ad affiancare Ylenia, Verdiana, Greta e Moreno: Craig David, Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri. - Settima puntata per" in onda in prima serata su Canale 5 il 18 maggio e condotto daIn qualità di supergiurato c'è, l'attore americano star di "", dove è meglio noto come "Dottor Stranamore". Sul palco ad affiancare

La sfida del talento si fa sempre più avvincente. Sono rimasti in 6: 3 per la Squadra Blu di cui è Direttore Artistico Eleonora Abbagnato e 3 per la Squadra Bianca di cui è Direttore Artistico Emma Marrone. Il programma si apre come di consueto con il discorso ai giovani sulla speranza: è Alessandro Benetton che incoraggia i ragazzi a credere in se stessi.