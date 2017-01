Britain's Got Talent censura la lap-dancer

foto Facebook Correlati REGINA DEL PALO

La ballerina di burlesque Tiffany McRory ha alzato fin troppo la temperatura nello studio di "Britain's Got Talent", costringendo la produzione a coprire i momenti più "caldi" della performance intorno al palo. A differenza della tv danese, che trasmette nudi integrali in prima serata, gli inglesi hanno preferito censurare le acrobazie erotiche dell'artista, in quanto giudicate troppo forti per il pubblico televisivo.

Prima della sua esibizione, "Britain's Got Talent" ha mandato un messaggio in sovraimpressione, in cui si avvertivano i telespettatori di stare per assistere ad immagini non adatte ai bambini.



La ballerina di burlesque Tiffany McRory si è presentata sul palco fasciata in un abito da sera rosso di cui però si è sbarazzata durante l'esibizione, rimanendo in reggiseno e mutandine. Nei passaggi più hot il corpo di Tiffany è stato coperto agli occhi dei telespettatori, mentre in studio i giudici si sono goduti lo spettacolo nella sua interezza.



Ad essere colpito dalla performance soprattutto Simon Cowell, che si è detto entusiasta del numero. "Fantastico. Abbiamo avuto delle ballerine di pole dance prima che cercavano di farla diventare un'arte e non mi sono mai piaciute - ha commentato - Non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso. Voglio vederti ancora".