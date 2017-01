Fonzie: "Ero dislessico, mi dicevano stupido"

foto LaPresse Correlati Henry Winkler, ecco Fonzie ora

Henry Winkler ai tempi di Fonzie 12:48 - Da ragazzo gli dicevano che era "stupido e pigro" e che non avrebbe "mai combinato niente". E invece Henry Winkler, Fonzie di "Happy Days", era solo dislessico. L'ha scoperto a 31 anni. Prima si è preso la rivincita con la tv, quella che lo ha reso famoso in tutto il mondo, poi scrivendo libri per ragazzi con difficoltà di apprendimento. Ora è in Italia per presentare i volumi editi da Uovonero, il primo è "Hank Zipzer e le cascate del Niagara".

Tutti per il suo modo di azionare il jukebox con un pugno e per il celebre 'Heeey!'. Adesso, a 67 anni, i modi di fare sono decisamente cambiati: al posto del giubbotto di pelle usa giacche classiche e camicie. E' un profilo più consono al ruolo che Winkler sta rivestendo, ovvero di scrittore. "Io non sono speciale - dice l'attore - non sono migliore di nessuno di voi. Da bambino avevo grandi difficoltà a leggere, a scrivere, a imparare. I miei genitori mi chiamavano 'cane scemo'. Ma io volevo fare l'attore, e quel sogno l'ho tenuto bene a mente ogni giorno della mia vita. Alla fine ci sono riuscito. Per cui fate come me, inseguite i vostri sogni: se vi impegnerete al massimo, prima o poi si realizzeranno". Tanto che all'epoca di Happy Days riceveva 50mila lettere alla settimana dalle ammiratrici: "Ma il regalo più bello che ho ricevuto è stata una targa di metallo con la scritta 'Se lo vuoi davvero, non è un sogno'. Se oggi sono qui, è grazie a quella frase".



"Hank Zipzer e le cascate del Niagara" è il primo titolo della serie "Hank Zipzer il superdisastro": diciassette libri in tutto, scritti da Winkler insieme alla scrittrice Lin Oliver, che nei paesi anglosassoni hanno venduto oltre tre milioni di copie e che nel 2010 hanno valso a Winkler la nomina a baronetto del Regno Unito, conferitagli dalla regina Elisabetta II. Hank Zipzer e le cascate del Niagara è il primo titolo pubblicato da uovonero, illustrato da Giulia Orecchia, cui seguirà, entro la fine del 2013, Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne.