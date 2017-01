American Idol, trionfa Candice Glover

foto Da video Correlati Candice Glover incanta "American Idol" 10:42 - Da settimane era la vincitrice annunciata, e alla fine i pronostici sono stati rispettati. A trionfare, alla 12esima edizione del talent musicale "American Idol", è Mariah Carey compresa, con la sua voce potentissima. E nella sfida tutta al femminile ha battuto la concorrente Kree Harrison. Nel mondo della musica brilla una nuova stella. - Da settimane era la, e alla fine i pronostici sono stati rispettati. A trionfare, alla 12esima edizione del talent musicale "", è Candice Glover . D'altronde la cantante era riuscita ad emozionare tutti,compresa, con la sua voce potentissima. E nella sfida tutta al femminile ha battuto la concorrente. Nel mondo della musica brilla una nuova stella.

La dodicesima edizione del talent sarà ricordata soprattutto per la sfida tutta rosa, perché i concorrenti maschili sono stati messi alla porta quasi subito. A ipotecare un posto sul podio, Candice ci aveva pensato cantando "When You Believe" di Whitney Houston. Da allora la sua scalata verso la vittoria è stata tutta in salita. La cantante 23enne di St. Helena Island, infatti, ha dimostrato puntata dopo puntata di essere un vero talento, e la dimostrato di volta in volta, anche e soprattutto quando ha duettato con Jennifer Hudson. Adesso i discografici hanno puntato i riflettori su di lei, e in molti giurano che farà molto parlare di sé.