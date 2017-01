Gabry Ponte: "Ad Amici valuto non solo la bravura ma anche il carattere dei cantanti"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Chi vincerà il serale di "Amici"? 17:09 - Gabry Ponte è l'unico dei tre giudici di "Amici" che mastica musica sin da quando era ragazzino e ne ha fatto poi un mestiere. Il boom artistico arriva con gli Eiffel 65 tanto che oggi la hit "Blue (Da Ba Dee)" del '99 è inserita nella colonna sonora di "Iron Man 3". Nella doppia compilation "Selection" tutti i successi, compreso il singolo "Sexy Swag" con Shaggy. "Ad Amici - dice a Tgcom24 - valuto la bravura ma anche il carattere". è l'unico dei tre giudici di "" che mastica musica sin da quando era ragazzino e ne ha fatto poi un mestiere. Il boom artistico arriva con glitanto che oggi la hit "Blue (Da Ba Dee)" del '99 è inserita nella colonna sonora di "". Nella doppia compilation "" tutti i successi, compreso il singolo "" con. "Ad Amici -- valuto la bravura ma anche il carattere".

Com'è nata la collaborazione con Shaggy?

Stavo lavorando al brano e per la parte cantata avevo bisogno di una voce. Tramite un mio collaboratore che era entrato in contatto con Shaggy in Germania durante uno show tv, l'abbiamo contattato. In due settimane aveva risposto con tutte le sue parti incise. Erano perfette! Era la voce che cercavo. E' avvenuto tutto nel momento giusto e anche per colpo di fortuna e siccome sono molto fatalista...



"Blue (Da Ba Dee)" è nella colonna sonora di "Iron Man 3", stupito?

Avevano bisogno di un brano dance forte del '99 e l'hanno scelta. Non è stato un caso perché la canzone è stata anche in classifica in America e per un periodo con gli Eiffel 65 ho girato gli States per promozione. Comunque è stupefacente che molti ragazzini oggi impazziscano per quella canzone. Ricordo quando Maria De Filippi mi ha invitato ad un pomeridiano, prima ancora che mi scegliessero come giudice, e ho cantato questo brano in studio. Per settimane dopo molti ragazzi mi hanno chiesto informazioni.



Come hai selezionato i brani di "Select"?

Rispettando sia la cronologia ma anche il successo che ogni singolo brano ha avuto negli anni. Mi è sembrato anche un giusto tributo a chi ha amato quelle canzoni. Penso poi mi dedicherò con impegno ad un album di inediti ma siccome sono un perfezionista credo passerà ancora qualche mese.



Come ti trovi nel ruolo di giudice ad "Amici"?

Molto bene e sto giudicando nella piena consapevolezza che il successo di un artista dipenda non solo dalla bravura ma anche dal carattere. Lo penso fortemente e credo si sia capito da tutti i giudizi che ho dato A volte anche se un cantante ha delle piccole imperfezioni ma sfodera una capacità di comunicazione intensa mentre può succedere che chi canta benissimo non trasmetta la stessa cosa. Comunque in generale diciamo che ho le idee chiare.



Diciamo che spesso i tuoi giudizi sono diretti e poco buonisti...

Ma è questione di carattere ma anche di consapevolezza quando parlo di lavoro. Nel bene e nel male mi esprimo e dico quello che penso, anche di istinto.



Avevi dichiarato a Moreno che avresti comprato il suo disco, l'hai fatto?

Certo! L'ho comprato.



Che ne pensi?

Credo che abbia una grande personalità e sia arrivato ad Amici nel momento giusto quando il rap ormai è radicato e non solo su Internet.



Se dovessi chiederti del possibile vincitore di Amici, quanti nomi ti vengono in mente?

No comment.

Andrea Conti