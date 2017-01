Shakira lascia "The Voice" per il bene del figlio

- Staccare un anno per stare accanto al figlio Milan. Con questa motivazioneha abbandonato il programma americano". La star ha dichiarato: "E' stata una decisione difficile per me perchè mi sono trovata bene con insegnanti, produzione e tutti gli altri. Ma mio figlio è stanco di fare avanti e indietro in aereo per distanze così lunghe. Ha già fatto più miglia di qualsiasi pilota!". Al suo posto farà ritorno

La bionda compagna di Gerard Piqué, calciatore del Barcellona, ha dato alla luce il suo primo figlio lo scorso 22 gennaio e subito dopo si è buttata nella preparazione del talent show, a cui aveva già preso parte nelle prime tre stagioni come coach. Già l'anno scorso lasciò il talent per la promozione del suo album, "Lotus" e non è escluso che possa tornare nuovamente in futuro, ma adesso sente l'esigenza di occuparsi della sua famiglia e della sua carriera musicale.

L'uscita di scena di Shakira dal programma segue quella di Cee Lo Green che aveva abbandonato per dedicarsi ad altri progetti e il produttore dello show, Mark Burnett, ha dichiarato in merito: "Non è un impegno che possono mantenere per la vita, perché il loro lavoro è un altro, sono i loro fan e la loro musica. Hanno tutti un’altra vita e delle agende da rispettare" e ha confermato che l'assenza di Shakira sarà mitigata dal ritorno di Christina Aguilera come coach.