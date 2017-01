Su La5 si rinnova guardaroba e immagine

foto Ufficio Stampa Mediaset

12:24

- Giovedì 16 maggio, in prima serata su La5, debutta "Non aprite quell'armadio", nuovo programma in 6 puntate che, nonostante il titolo, gli armadi punta ad aprirli eccome. "Non si butta via niente" è infatti il motto della stylist Barbara Nicolini e della modellista Laura Pizzalli che ti rivoluzioneranno il guardaroba. Valorizzando, riorganizzando e rimodernando quegli indumenti che da troppo tempo sono abbandonati sul fondo dei cassetti.