Eugenio e Francesca: "Vogliamo tanti figli"

foto Da video Correlati Eugenio e Francesca, davvero innamorati

IL MOMENTO DELLA SCELTA

LE PRIME PAROLE 10:55 - Uomini e Donne" e già progetta con la bella Francesca una famiglia con tanti bambini. La coppia nata nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi si confessa a "Visto": "Anche se stiamo insieme da poche settimane pensiamo al matrimonio e stiamo già decidendo il nome dei nostri figli". Eugenio l'ha appena scelta come sua anima gemella a "" e già progetta con la bella Francesca una famiglia con tanti bambini. La coppia nata nel talk dei sentimenti disi confessa a "": "Anche se stiamo insieme da poche settimane pensiamo ale stiamo già decidendo il nome dei nostri".

"Non chiedetemi perché mi piace Francesca - racconta il tronista - ma perché e quanto sono innamorato di lei, anche se non saprei come rispondere. Mi rimprovero solo di non averla scelta prima. Mi attrae ogni volta che la guardo, ma a farci innamorare sono le cose che abbiamo in comune. Oggi non riesco a immaginarmi senza lei accanto". Dal canto suo, Francesca, lo guarda con gli occhi a cuore: "Di lui mi piace tutto, se in trasmissione ha avuto delle carenze, ora mi coccola, mi vizia, mi dà mille attenzioni e se prima ero innamorata adesso vivo sulle nuvole". "Mi piacerebbe trasformare questo fidanzamento in matrimonio e non mi vergogno a dirlo", continua Eugenio. "Io non solo voglio sposarlo, ma voglio formare una famiglia, avere dei figli. Abbiamo già parlato dei possibili nomi e stiamo cercando un compromesso. Stiamo correndo troppo? In fondo sarebbe solo il lietissimo fine di una bella favola".