Michelle, coccole al pancino a "Paperissima"

- Radiosa e sorridente,nello studio di. In dolce attesa del secondo figlio dal compagno Tomaso Trussardi; Michelle se la ride al fianco di Gerry Scotti, che saluta il "Trussardino" mettendo una mano sulla pancia della mamma. L'ultimo appuntamento con "" è per venerdì 17 maggio in prima serata su Canale 5.