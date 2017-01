foto LaPresse 13:06 - Virginia Raffaele e Ubaldo Pantani con Omar Fantini condurranno gli MTV Awards, che assegnano i premi italiani dello spettacolo, in diretta da Firenze sabato 15 giugno in Piazzale Michelangelo. Le stelle della musica italiana che si alterneranno sul palco sono (in ordine alfabetico): Chiara, Club Dogo, Emma, Fedez, Gianna Nannini, Guè Pequeno, Malika Ayane, Marco Mengoni e Max Pezzali. concondurranno gli, che assegnano i premi italiani dello spettacolo, in diretta da Firenze sabato 15 giugno in Piazzale Michelangelo. Le stelle della musica italiana che si alterneranno sul palco sono (in ordine alfabetico):

La novità di questa prima edizione degli MTV Awards è la presenza di uno spettro di categorie extra musicali come la LG TwITStar - che premierà la celebrity italiana che bisogna assolutamente seguire perché “rende Twitter il posto in cui è bello stare” -, l’InstaVip, ovvero la star che passa la propria giornata a documentare ogni momento della sua vita su Instagram, oppure l’Artist Saga, 16 artisti scelti democraticamente su Facebook tramite un sondaggio aperto postato da MTV Italia. Infine la Best Photo, ovvero la foto su Instagram, caricata dagli utenti con il tag #aspettandogliMTVAwards e selezionata fra tutte dalla redazione di MTV. Su www.mtv.it/mtvawards è possibile già votare tutte le categorie e partecipare all’Artist Saga.



Le categorie in gara possono essere votate sul sito www.mtv.it/mtvawards fino alle ore 20 del 15 giugno ad eccezione di Best Fan e Artist Saga, il cui voto verrà chiuso durante la diretta per scatenare un’agguerrita sfida all’ultimo click, e di InstaVIP e Best Photo che saranno scelte martedì 11 giugno.