Fiammetta Cicogna regina d'amore a Colorado

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Fiammetta Cicogna tra principi e principesse

Il momento del debutto 08:29 - Giovedì 16 maggio in prima serata su Italia Uno, quarto appuntamento con Colorado. Sul palco dello show comico insieme a Paolo Ruffini, uno dei volti più amati di Italia Uno, la spericolata Fiammetta Cicogna. "Mi sono presentata su tacchi vertiginosi e avevo un po' di paura", ammette a Tgcom24 Fiammetta. Ad applaudirla c'era anche il fidanzato Tommy Chiabra con il fratello. - Giovedì 16 maggio in prima serata su Italia Uno, quarto appuntamento con. Sul palco dello show comico insieme a, uno dei volti più amati di Italia Uno, la spericolata. "Mi sono presentata su tacchi vertiginosi e avevo un po' di paura", ammetteFiammetta. Ad applaudirla c'era anche il fidanzatocon il fratello.

Special guest della serata anche “l’autentico” più bello d’Italia, Fabio Marra: in un esilarante confronto fisico con il suo ‘doppio’ Romolo Prinz (Gianluca Fubelli), Marra non potrà che trionfare diventando oggetto del desiderio di apetta, alias Nicoletta Nigro. E ancora, i Gem Boy interpretano "Lady Oscar" sulle musiche degli Abba, Tirocchi e Paniconi si cimentano in una nuova puntata della telenovela in costume “Cuoratella”, mentre i Panpers raccontano l’universo delle mamme. Tornano anche i monologhisti di Colorado: gli amatissimi veterani, Pucci e Pintus; Alessandro Serra, che si interroga sulla crisi e Dario Cassini, sempre più caustico sulla convivenza e le vacanze in coppia.



Com'è andata con la conduzione di "Colorado?

Ero molto agitata, lo ammetto. Avevo fatto le prove generali il giorno prima sul palco e siccome sono molto precisa ho cercato di imparare e di osservare fino a quando non mi sono sentita sicura della situazione. Interagire a 'Colorado' non è semplice per nulla, ci sono molte varianti tra cui i comici e i tempi giusti per rendere l'intervento efficace.



Paolo Ruffini ti ha aiutata?

Sì e abbiamo anche chiacchierato a lungo, abbiamo scoperto di avere tante cose in comune. Comunque sia lui che il team del programma li avevo conosciuti dai tempi di 'Sto Classico - Colorado.



Sei protagonista di "Wild - Oltrenatura" da quattro anni. Qual è il tuo bilancio?

Sono sei edizioni di lavoro intenso. Ma direi più che positivo il bilancio anche perché uno dei punto di forza del programma, secondo me, è la capacità di immedesimazione da parte del pubblico in tutto quello che faccio. Mi capita spesso che mi fermano per strada preoccupati magari perché mi sono ritrovata in alcune situazioni pericolose... E' molto bello tutto questo.



Dal lavoro all'amore. Sei fidanzata con l'imprenditore Tommy Chiabra. Ti ha accompagnata a Colorado?

Generalmente lui tiene separati il lavoro e la dimensione privata. Non è il genere di fidanzato che ti segue ovunque. Però quella sera ho portato sia lui che suo fratello.



Si sono divertiti?

Sghignazzavano e di sicuro commentavano quello che dicevo. Sono abituata agli scherzi dei ragazzi in casa ero l'unica femminuccia e anche al Liceo i compagni mi facevano scherzi simpatici. Ormai sono abituata ma devono stare tutti molto attenti perché se poi parto all'attacco (ride, ndr).



Qual è il punto di forza della relazione con Tommy?

Ormai stiamo insieme da più di un anno. Lui dice che con me non si stanca mai perché gli sembra sempre di stare con una ragazza diversa! Sono una continua sorpresa...



E' vero che è stata sua madre a convincerti che lui era il ragazzo giusto?

Confido molto nella saggezza dei nostri nonni. Se vuoi capire e comprendere un uomo devi risalire alle sue radici. In questo caso ho conosciuto la mamma di Tommy che è una signora elegante, affascinante e molto intelligente. Mi sono chiesta 'ma vuoi vedere che ha cresciuto un bravo ragazzo?' e da allora non ho avuto dubbi.

Andrea Conti