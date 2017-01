Nicki Minaj: "A scuola ero vittima dei bulli"

15:16

- Grazie agli abiti sgargianti e la lingua tagliente si è fatta notare come rapper e come giurata di "". Ma ai tempi del liceonon godeva certo di questa popolarità tra i suoi compagni. "Mi sono imbattuta in un sacco di ragazze gelose, a cui non piaceva che io avessi dei bei vestiti - ha svelato a "Teen Vogue" -".