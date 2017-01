L'ex gieffino George Leonard canta per Corona

foto Olycom 11:57 - E' stato uno dei protagonisti della decima edizione del "Grande Fratello", il principe George Leonard torna e lancia il singolo dance "La pecora nera". Ma chi è la pecora nera in questione? Il suo amico Fabrizio Corona. Infatti l'ex gieffino canta: "L'Italia perdona tutti fuori tranne Corona e l’Italia perdona tanto per ogni vizio paga Fabrizio". Il brano è stato scritto da Roberta Faccani (ex Mattia Bazar). - E' stato uno dei protagonisti della decima edizione del", il principetorna e lancia il singolo dance "". Ma chi è la pecora nera in questione? Il suo amico. Infatti l'ex gieffino canta: "L'Italia perdona tutti fuori tranne Corona e l’Italia perdona tanto per ogni vizio paga Fabrizio". Il brano è stato scritto da Roberta Faccani (ex Mattia Bazar).

"E' l'Italia meschina tutto passa sempre in sordina - rappa George - ma chi ruba la scena è la Pecora nera non ci sono santi, nemmeno eroi ma questa è la storia di uno di noi". Insomma e vera e propria presa di posizione nei confronti del sistema giudiziario italiano e anche in difesa dell'amico Corona. Il progetto musicale nasce con i Titta’s brother e prodotto dalla Jois produzioni.