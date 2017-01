"Vite in apnea" tra nuoto e vittorie su La5

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Vite in apnea", il nuoto su La5

Il promo 11:28 - Dal 16 maggio in prima serata arriva su La5 "Vite in apnea", docu-reality in 9 puntate sulla vita di fuoriclasse italiani (15-20 anni) delle squadre di pallanuoto e nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona. In queste fasi delicate di sfide personali e convocazioni, quando anche dare il massimo a volte non basta, è l'apneista Umberto Pelizzari ad affiancare le figure degli allenatori nel ruolo di mentore e confidente degli atleti. - Dal 16 maggio in prima serata arriva su La5 "", docu-reality in 9 puntate sulla vita di fuoriclasse italiani (15-20 anni) delle squadre di pallanuoto e nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona. In queste fasi delicate di sfide personali e convocazioni, quando anche dare il massimo a volte non basta, è l'apneistaad affiancare le figure degli allenatori nel ruolo di mentore e confidente degli atleti.

Cosa c’è di più mozzafiato della normalità? Se la normalità, poi, è quella di piccoli uomini e donne alle prese con ordinari sacrifici, amicizie, speranze, amori e straordinario agonismo sportivo? C’è chi vive da solo e chi in famiglia, chi concilia allenamenti con interrogazioni e compiti in classe e chi ormai è professionista. Chi una promessa e chi già una stella. Sono loro gli atleti protagonisti di un’adolescenza vissuta tra studio, competizioni, medaglie, delusioni e un grande sogno: essere convocati ai Mondiali di Nuoto Barcellona 2013.



Ma nel piccolo mondo della piscina olimpionica di Savona, l’adrenalina aumenta non solo per la pressione di una gara e la continua ricerca del gesto perfetto, ma anche per gli immancabili screzi tra amici e per le gelosie e le distrazioni che comportano i primi amori. Soprattutto se si pensa che in metà vasca si allena la squadra di nuoto sincronizzato femminile e nell’altra quella di pallanuoto maschile.